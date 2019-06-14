今日下午中職官網突然公告陳子豪薪資仲裁結果，陳子豪透過經紀公司提出薪資仲裁，結果由陳子豪勝出，中信兄弟球團必須按月給付薪資新台幣30萬元予陳子豪，為中職史上首位贏得薪資仲裁的球員。

同隊學長周思齊今年也提出薪資仲裁，不過他的結果在5月17出爐，請求遭到駁回，今日陳子豪則透過仲裁獲勝。陳子豪結束原22萬複數年合約後，本季與球團爭取30萬月薪，不過中信兄弟球團僅願意給28萬，因此雙方走上薪資仲裁。

仲裁結果在今日賽前突然公布，陳子豪表示其實自己沒有太大感覺，都交給經紀人處理，「只是稅要繳多一點，還是要繼續拚，看下一次能不能拿更多。」等待結果的過程，陳子豪也說並不會太著急，把自己準備好其餘的交給經紀人，等結果期間也很保護自己，不要在訓練或比賽過程中受傷，全力專注在比賽。

薪資仲裁結果為勞方勝利，陳子豪成為中職史上首位贏得薪資仲裁的球員，陳子豪表示，「跟隨學長(周思齊)的腳步，也是要看制度有沒有完整，成功後比我年經的學弟有一個榜樣可以學習，也不只為了自己，是為了以後大家的福利。」

(中時電子報)