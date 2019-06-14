日月潭萬人泳渡，將於9月1日正式登場，6月25日上午8點開放網路報名，往年3人1隊報名，今年修改新規定為5人1隊才能報名，希望增加互助安全性，並且因共乘減少小客車數量，泳客名額則是限定2萬5000人。

日月潭萬人泳渡14日在雲品酒店暖場，包括日月潭風景區管理處長洪維新、縣府教育處長陸正威、魚池鄉長劉啟帆、埔里四季早泳會會長蔡金雀、雲朗觀光海外事業處總經理張倚蘭等人齊聚，一起打開萬人泳渡造型大蛋糕，象徵報名儀式即將啟動。

副縣長陳正昇表示，今年日月潭泳渡，先後3場接力，8月31日上午9時，進行「日月潭公開水域游泳挑戰賽」；9月1日上午，日月潭國際萬人泳渡登場；9月7日舉辦「FINA馬拉松游泳世界錦標賽─南投站」賽事；他並感謝雲品酒店，將在泳渡之後舉行淨潭活動，維護日月潭的水質。

今年前500隊完成報名的隊伍，將贈送泳渡紀念帽給領隊，每隊報名30人以上團隊，贈送領隊泳鏡；泳客都送泳渡紀念運動毛巾、大會紀念衫、大會泳帽、泳畢證書。

(中時 )