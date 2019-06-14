台中市副市長令狐榮達今年3月率台中經貿文化交流團出訪大陸寧波市，洽商兩地文化經貿觀光合作議題，順利促成寧波市回訪及民間簽署兩地旅遊客源互送合作，促成雙方旅行業代表簽署「台中寧波觀光旅遊客源地合作協議」，將加速推動兩地觀光直航、郵輪及旅遊市場。

寧波文化廣電旅遊局副局長邱金岳，昨日率旅行業者到訪台中。觀旅局長林筱淇則帶領台中市旅行商業同業公會、台中市觀光旅館商業同業公會及台中旅館商業同業公會等官產代表進行交流；雙方簽訂「台中寧波觀光旅遊客源地合作協議」及「台中寧波旅遊客源及觀光住房合作協議」。

林筱淇說，台中、寧波同樣擁有海空雙港優勢，國際旅遊市場持續正成長，每周兩班直飛航班往返約90分鐘；未來雙方民間觀光組織已有發展共識，將持續擴大節慶活動互訪、旅遊行銷宣傳、踩線與旅遊產品合作、旅遊展覽會議參與。

寧波文化廣電旅遊局副局長邱金岳指出，未來兩地絕不是單向旅遊，是朝向長期穩定互訪送客。寧波旅行社協會簽約代表潘慧敏強調，將規畫4天3夜短期、8天7夜中台灣深度旅遊，與台中觀光業者合作，讓寧波遊客悠閒從容品味台中風情。

寧波購物節已舉辦10多年遠近馳名，台中市將於7月10日至8月18日舉辦首屆台中購物節，市府可借鏡寧波購物節，加強宣傳兩地購物節資訊。林筱淇並邀約寧波市組團參加2020台灣燈會並設置交流燈區外，希望未來寧波與台中可透過節慶合作共創兩地觀光旅遊榮景。

(中時 )