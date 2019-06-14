蕭煌奇將首度主演音樂舞台劇。（環球提供）

蕭煌奇近日忙籌備新專輯，也開始為主演的音樂舞台劇《遇見自己》排練，蠟燭兩頭燒、備感壓力，尤其一拿到劇本時，以為將在台上迎接人生第一場「吻戲」，讓蕭煌奇直呼壓力直逼好幾場小巨蛋演唱會；可能因太過忙碌，他近期爆瘦8公斤，心花怒放地邀媽媽「瘋回春」，玩起最近流行的童顏app！至於理想體重？蕭煌奇表示：「希望可以再往下5公斤，目標75。」

蕭煌奇首度主演舞台劇，看到厚厚的劇本嚇一大跳，苦笑表示：「還是開演唱會好了，唱歌我不怕。」看到劇情大綱時，他原以為將獻出第一場「吻戲」，心情糾結又擔心，最後發現誤會一場，原來是由劇中扮演年輕版自己的演員演吻戲，蕭煌奇才鬆一口氣：「演戲真的不簡單，演員們都很辛苦，希望大家能到劇場多多支持。」

他下半年工作滿檔，最近為戲劇《弒罪者》量身打造的片頭曲〈一筆勾銷〉廣獲好評，讓蕭煌奇放下心頭大石，加上瘦身有成，喜上加喜！舞台劇《遇見自己》將於8月23至25日在國家戲劇院演出。

(中時 )