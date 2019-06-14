微風超市首度與彰化二林鎮合作，16日前在Breeze Super南山店及復興本店舉辦4天「幸福百果園-彰化二林鎮」農特展。（微風提供）

消費者逛物產展，挑選微風超市彰化二林鎮水果。（微風提供）

微風超市Breeze Super南山店及復興本店昨（13日）起至16日舉辦「幸福百果園-彰化二林鎮」農特展，匯集彰化二林三果紅龍果、葡萄、豐水梨產地直送、4天快閃 ，除了物產還有展示二林藝術文化作品和書法、品茗等活動，16日前在活動上打卡還可參加抽獎，領取到二林參觀果園享用美食小吃的優惠券等。

自微風超市成立以來除，了進口日本高級水果外，也積極推廣台灣在地珍稀高品質水果，這次首度與彰化二林鎮合作，目前正值彰化縣二林鎮三果紅龍果、葡萄、豐水梨量產期，精選優質紅龍果、葡萄、豐水梨等水果，及健康養生的蕎麥、薏仁等產品。

這次限定直送的二林鎮位於彰化縣西南角，地處舊濁水溪下游與魚寮溪之間的濁水溪沖積扇上，因該地原為中部平埔族（Babuza）二林社（Gielim）所在地，故以其諧音命名為「二林」。目前種植的水果有寄接梨、紅龍果、蜜紅葡萄、巨峰葡萄、茂谷柑、帝王柑、筆柿、柳丁、原生植物育種、藥用特殊作物等，具有「百果園」的稱號。

(中時 )