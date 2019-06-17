亞洲大學服裝設計系盧盈汝熱愛運動、潛水，喜愛在IG分享生活，已擁有8萬粉絲追蹤。（林欣儀攝）

擁有高挑、纖細的身材，就讀亞洲大學服裝設計系三年級盧盈汝，除了喜愛吸收保養、彩妝等新知，本身更擁有健身教練、潛水證照，堪稱「陽光美女」，從高中起，她就喜歡在臉書、IG分享生活與照片，至今已吸引8萬名粉絲追蹤。

一頭微彎長髮，襯的盧盈汝更具現代美感，對於成為有8萬粉絲的「網紅」，她說，高中時就喜歡在臉書上發一些生活、旅遊照片，純粹想要分享自己的生活、學校趣事，漸漸開始注意照片的色調、版面編排相關事宜，之後轉為經營IG，沒想到會吸引這麼多人觀看。

身為服裝設計系的學生，盧盈汝說，成為網紅可以傳達、分享自己在美妝、保養等方面的收穫，也更貼近一般非專業女生、了解他們的需求與時尚喜好。

除了網紅身分，盧盈汝還身兼健身教練，她笑說，高中時為了讓自己體型更好看，特別上健身房運動，也會拍一些健身照片PO網，因不喜歡酸民批「運動是為了拍照、打卡」，決定要培養出專業，開始學習、考教練證照。

在考證照期間，盧盈汝也面臨挫折、曾一度想放棄，她說，當時要考「跳床運動」的證照，必須一邊隨著音樂節拍喘吁吁的跳動、一邊還要喊出口令及講解，屢屢做不好，覺得自己這種體力怎麼有辦法當教練，因此放棄、中斷約2個月，後來在他人鼓勵下，投入集訓課程，才終於順利取得證照。

此外，盧盈汝也熱愛潛水，她說，潛水可以放鬆壓力、在水中與自己對話，感覺很療育，一開始只能潛下水中4米，但不斷挑戰與突破自我，現在已能潛入水中10米深。

(中時 )