牛奶雪花冰120元，帶著牛奶清香的雪花冰搭上店家自製的果醬，無論是草莓、莓果、玫瑰覆盆子任君選擇。（馮惠宜攝）

寶格採用世界各地、頂級、優質原料製作的冰淇淋，店家賣的雪花冰則是店內限用的夏季冰品。（馮惠宜攝）

夏天吃剉冰：搖搖冰、八寶冰、雪花冰各有支持者，因為刨刀粗細刨出不同的剉冰變化出千百種口感；位於草悟道的冰淇淋名店「寶格冰淇淋」為滿足喜愛剉冰的消費者推出雪花冰，其冰磚以冰淇淋製作，奶量更足，細綿剉冰含在口裏更像冬季飄起的初雪，慢涼冷感比起瞬間急凍的口感更解暑。

寶格是台灣冰淇淋界的LV，採用世界各地、頂級、優質原料製作的冰淇淋是許多知名餐廳宴會完美的ENDING，位於草悟道的這家店除提供冰淇淋也推廣搭果醬、果仁的美味吃法；而店家賣的雪花冰則是店內限用的夏季冰品。

雪花冰有牛奶、巧克力、抹茶、草莓等四種口味，其刨冰的冰磚是用冰淇淋比例去調製，奶水更濃、水量較少，用最細的刨刀刨出雪綿的冰山，含在嘴裏如雪般在舌尖融化，也因為水份較少，清清涼涼的慢冷口感，也比一般剉冰入口後頭頸瞬間急凍的後座力來得更溫和。

店裏賣的各種雪花冰也各有不同的配料，其中牛奶與巧克力雪花冰適合搭配果醬一起品嚐，而抹茶雪花冰則搭上蜜漬紅豆，尤其雪花冰上頭一層如雪的鹹奶油，灑上點點堅果，口感更多元和美味。

店名：寶格冰淇淋

地址：台中市西區公正路117號

電話：（04）2302-7738

營業時間：下午1：00到下午9：30，週二公休

售價：牛奶雪花冰120元、抹茶雪花冰120元

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