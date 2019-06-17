廖羽芊（左一）看到家人照顧失智長輩的辛苦，因此決定投入長照工作，就讀敏惠醫護專科學校的她，會經常到照護機構探望長輩。（莊曜聰翻攝）

廖羽芊國小、國中都是學校軟網隊的代表選手，曾拿下全國軟網雙打、團體賽冠軍，全中運單打也曾進入前8強，可說是陽光型的運動美少女。（廖羽芊提供）

17歲的廖羽芊就讀敏惠醫護管理專科學校，是長期照顧與健康促進管理科第一屆的學生，她從家人照顧失智症長輩的辛苦得到啟發，國中時就決定未來要投入長照事業，透過專業的服務讓長輩們有更好的老年生活，個性活潑的她還是個網球好手，從國小到國中都是軟網校隊，是陽光型的運動美少女。

廖羽芊說，之間跟爸媽探訪親戚時，看到伯母家照顧失智的阿嬤時手忙腳亂，期間也遇到不少挫折跟困難，相當辛苦，加上從新聞媒體得知的訊息，讓她感受到長期照護對長輩的重要性，認為這是值得投入的工作，恰好當時學校剛剛開設專門科別，加上家人的支持，所以就進入敏惠醫護管理專科學校就讀。

開朗笑容是可說是廖羽芊的註冊商標，熱情又有活力就是她給師長及同學的感覺，可能跟她的運動資歷有關係，廖羽芊從小學2年級就讀後壁國小時，就被教練選入軟式網球隊，到後壁國中畢業的8年間都是校隊的主力選手，四處征戰拿下顯赫戰績，也因此培養她不服輸又正面積極的性格。

因為這樣的樂觀性格，廖羽芊現在既是班長，也是學校糾察幹部，又善於帶領團康活動，在同學之間擁有高人氣，近來在課程上的參訪活動中，她與同學到佳里榮民之家探訪長輩增加實務經驗，藉由傾聽與陪伴，長輩們臉上出現了開心的笑容，也讓她更有服務的熱誠，未來要充實專業技能，更許下要當長輩們「守護天使」的心願。

(中時 )