2019 包豪氏全台公益巡迴活動，16日最終站來到高雄義大世界購物廣場，民眾大方獻出愛心，加上包豪氏集團捐贈旗下Superdry等品牌服飾商品給受贈單位進行義賣，3天的義賣活動總金額達42萬3650元，活動所得在律師見證下，全數捐贈給社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會，也讓「東港揚愛烏克麗麗班」出國比賽經費有了著落。

東港揚愛烏克麗麗班孩子們帶著笑容，在義大世界購物廣場開心的演奏《快樂天堂》、《高山青》、《望春風》等多首歌曲，這群孩子們獲得2019「亞洲少兒藝術人才國際大獎賽」的總決賽機會，並將於今年的7月30日前往四川成都參加正式比賽。

不過，孩子們因為家境清寒，面對要出國比賽的機票和食宿等經費，無法從家裡支付；社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會理事長吳鳳梅表示，此次出國比賽的機票和食宿等經費共需要77萬元。

義大世界購物廣場與包豪氏集團得知孩子們需要協助後，舉辦了為期3天的公益義賣活動，並邀請社會大眾一同共襄盛舉，讓民眾用優惠的價格購得品牌服飾，並支持孩子們的夢想。

吳鳳梅表示，非常感謝包豪氏集團及義大世界購物廣場熱情協助，也感謝所有參與義賣活動的民眾，有大家的愛心來支持孩子們出國比賽，小朋友們都懷抱著感恩及感激的心情，出國爭光。

(旺報 )