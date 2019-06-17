省吃儉用的小資族與租屋族如何有效累積財富？小編實地訪查已經存到第一桶金的北漂小資族代表Wilson及Rene，他們分享：與其寄望老闆加薪，更實在的秘訣在掌握現金流：從花費中賺回饋的速度遠比賺銀行利息還快！他們建議可以從最容易入手的信用卡擴大省錢槓桿；讓我們一起解碼這些神級攻略吧。

【小資族討論度高：星展炫晶御璽卡，真正現金回饋無門檻又無上限！】

市場上眾多信用卡優惠很多都有門檻或回饋上限，Wilson及Rene一致認同最實在的細水長流款是這兩張神卡：星展銀行的「星展炫晶御璽卡」及「星展everyday鈦金卡」！星展銀行自2017年底開始在台灣擴大信用卡業務，可能有些網友對品牌名稱還不熟悉，但它已連續七年榮獲「全球金融雜誌」評選的「亞洲最安全銀行」，使用他們的服務放心又安全！

星展銀行自2017年底開始在台灣擴大信用卡業務，已連續七年榮獲「全球金融雜誌」評選的「亞洲最安全銀行」。(圖片來源：中時電子報)

Wilson分享「星展炫晶御璽卡」對他來說最重要的就是不需要多加思考的「現金回饋」！這張卡一般海外消費有2.5%現金回饋、國內消費有1.2%現金回饋，通通無通路限制、無上限且持卡期間終身有效，還會自動折抵下一期帳單金額，與同業相比方便許多，新戶活動提供的8.88%現金回饋也很有感！另外還提供中國東方航空、上海航空機票最優15%的折扣，及每月刷卡達2萬隔月就有天天2小時的免費停車，這些對工作繁忙的商旅上班族都很實用！這張卡從推出以來的現金回饋率都沒變動過，在優惠紛紛縮水的信用卡中算是資優生。

「星展炫晶御璽卡」的卡片優勢就是不需要多加思考的「現金回饋」，一般海外消費2.5%、國內消費1.2%。(圖片來源：中時電子報)

【專為日常生活打造：星展everyday鈦金卡不花俏，給你實在又彈性的優惠】

若你希望大部分的「必要花費」能有更多回饋，那就跟Rene一樣必須要擁有這張星展everyday鈦金卡！這張卡厲害之處在於生活中50%以上的食衣住行育樂花費都有優惠或額外回饋，且在加油、量販、餐飲、電影、指定網購等最常消費的六大通路都5元就可累積1點紅利點數，可以兌換刷卡金、高鐵折扣、電影票及哩程等，比市面上其他信用卡的種類更多元！Rene以新戶舉例，若常用家樂福線上購物買日用品、常訂餐飲外送、逛淘寶、常看電影、與朋友聚餐等，單月共刷卡2萬元可獲得4,000點活利積分點數，不但可拿到家樂福300元、計程車210元及Uber Eats 210元回饋，另外還有新戶加碼的888元，若再算入點數兌換的200元刷卡金，僅這些回饋率就高達9%！其他還有每天2小時的免費停車等更多優惠，非常實在又有彈性。

如果你是網購一族，那星展everyday鈦金卡就是十分適合你的卡別，最吸引人的是家樂福線上購物單筆買滿NT$1,288可拿NT$100家樂福券、每月可拿300元。

薪水凍漲一直都是存在的問題，除了開源節流之外，善用信用卡會是個很好的理財方式，找到適合自己的信用卡看似省下小錢，但是積少成多，長時間累積下來的數字也會很可觀，這就是我們所說的消費槓桿效果！你是跟小資族Wilson及Rene一樣懂得享受生活、聰明理財的人嗎？那麼星展炫晶御璽卡及星展everyday鈦金卡絕對適合你！

謹慎理財 信用至上

循環信用利率區間：5.99～14.99%。循環信用利率基準日：民國107年2月1日。預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%+NT$100。其他費用請上星展網站 www.dbs.com.tw 查詢詳情。

(中時電子報)