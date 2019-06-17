參賽者卯足全力、奮力一搏！(圖/中時樂時尚)

籃球人的重大賽事「2019純喫茶 Try it鬥牛霸」全國總決賽，將於6/22在台大中央籃球場舉行！經過為期一個月北、中、南三區的預賽比拚後，總計共有96隊參賽者脫穎而出，進軍總決賽。過程中，參賽者個個卯足全力，只為了爭取純喫茶冠軍瓶的最高榮譽，希望透過純喫茶讓全台看見他們的Try it精神！

這群人的茵聲與尼克共同為表演賽開球。(圖/中時樂時尚)

北區開賽當天，除了參賽的菁英球員，還有能仁球隊教練及多位HBL球星出席響應，就連活動嘉賓「這群人」尼克及茵聲也親自下場體驗鬥牛霸比賽，展現Try it精神。熱愛籃球的尼克與能仁高中HBL丁冠皓、林彥廷組成「尼放馬過來」隊，PK茵聲與南山高中HBL李沛澄、陳力生組成的「我們就愛來茵的」隊，尼克大展精湛球技，而茵聲卻使出美色戰術，讓現場互動逗趣、笑聲不斷！

南山再次挑戰HBL冠軍能仁，展現Try it精神！(圖/中時樂時尚)

更吸睛的是，南山隊向能仁隊發起賽外挑戰，想以三對三鬥牛霸翻轉今年高中籃球聯賽，僅以7分之差失去冠軍的殘念，勇氣可嘉。而場上交手激烈，觀賽區情緒激昂，球迷直呼可以一睹復仇之戰，非常過癮！

場邊還有許多遊戲攤位，可以讓大家闖關拿贈品，讓參賽者直呼超好玩。(圖/中時樂時尚)

鬥牛霸魅力無法擋，今年全台吸引超過2千隊參賽，希望透過比賽挑戰自己，勇敢展現Try it精神。活動現場除了賽事之外，挑戰專區有HBL球星供民眾進行1對1挑戰，吸引許多民間高手來踢館。現場還有籃球教室，邀請HBL明星教練教導民眾如何進攻、控球等籃球技巧，粉絲報名踴躍，熱評如潮。除此之外，場邊還有許多遊戲攤位，可以讓大家闖關拿贈品，讓參賽者直呼超好玩。

鬥牛霸全國總決賽即將於6/22(六)在台大中央籃球場舉行。(圖/中時樂時尚)

鬥牛霸北、中、南三區預賽皆已結束，總計96隊進軍總決賽，將於6/22(六)在台大中央籃球場爭奪最終冠軍瓶寶座。當天除了刺激賽事之外，現場還邀請到HBL冠軍隊伍能仁家商的楊政倫教練帶領球星林彥廷、丁冠皓、高錦瑋進行籃球教室教學，以及UBA冠軍隊伍健行科大的谷毛唯嘉、石博恩和朱雲豪與UBA人氣球星田皓、陳育緹到現場讓民眾1對1PK，若想要與HBL、UBA球星切磋球技的話，就不要錯過鬥牛霸的全國總決賽！

(中時電子報)