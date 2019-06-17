光天化日之下，公宅竟然出現上空女郎！近日網路瘋傳2張照片，2名長髮短裙女子站在新加坡組屋（公宅）走廊上，雙手扯開上衣，大方放送4盞車頭燈。網友瘋傳照片之餘，同時大罵傷風敗俗。

照片中2名女子分別在組屋的電梯旁和曬有衣服的走廊處拍照，正面對著鏡頭擺姿勢，同時露出一臉笑容。據新加坡新明日報報導，從電梯玻璃窗的反射可看到一名拍攝者，推測應與2女是熟人。

不少網友留言譴責這樣的行為，痛斥傷風敗俗，若有小孩看到，將產生不良影響。「他們想做什麼都可以，但不應該在組屋這麼公開的地方這麼做」、「看一次，罵一次，罵了再看，邊看邊罵。從昨天罵到現在...」。也有網友打趣說「打什麼馬賽克啊～兩人都不介意給人看～你打馬賽克幹嘛呢」。

一名有10多年攝影經驗的業餘攝影師沈思源向記者表示，修圖要修到萬無一失並非易事，就他經驗來看，這2張照片沒有動過手腳。

而律師江金洋則提醒，若當時有人看到2女而報警，她們可能因在公共場所暴露而觸法。此外，無論是照片中人或其他人，將不雅照在網路流傳就已觸法。若是有人蓄意修圖放上網，則這2名女子可以採取法律行動。

(中時電子報)