一名張姓女公務員因參加慈善羽球隊，與呂男、鄧女這對夫妻認識。張女與呂男熟識後，進而相約慢跑、爬山、泳渡日月潭，最終發生性關係。原配鄧女得知後，跑去張女住家飆罵並提告求償，張女也反告鄧女公然侮辱。原本因偷情證據不足，一審判張女免賠，反而是鄧女因公然侮辱判罰5千元。

但之後案情出現大逆轉，呂男選擇回歸家庭，斷了與張女聯繫，張女不甘被分，竟控告呂男隱瞞已婚身份，多次與她發生性關係，侵害她的貞操權。呂男出庭供稱張女早知他已婚身份，獲判免賠。反而是張女，為了告呂男而自承兩人發生多次性關係，連帶讓她與鄧女間的官司大逆轉，高院改判張女須賠鄧20萬元確定，鄧被告公然侮辱則改判無罪。

判決書指出，鄧、呂、張3人都是慈善羽球隊成員，鄧女控告張女，明知呂男是她配偶，還蓄意約呂慢跑、進而邀約爬五寮尖、三貂嶺瀑布群縱走猴硐越嶺，並於2017年一起泳渡日月潭，進而至伊達邵Motel發生性交。

鄧女偶然發現張女Line丈夫「我很想你」、「抱你」等曖昧對話及圖片，經逼問呂男坦承與張女交往一段時間，利用各次活動之便發生數次性關係。

鄧女憤而向張女提告求償100萬元，但因無證據證明呂、張有發生性行為，一審敗訴；而鄧女因到張女住家辱罵「髒女人」、「妳這個公務員是這麼骯髒」等，新北地院依公然侮辱罪判罰5000元，可易服勞役；呂妻不服，兩案都上訴二審。

最後因張女告呂男侵害貞操權，對呂男求償150萬元，反而證實兩人確實有發生性關係，呂男獲判無罪，鄧女2案也獲得大逆轉。

(中時電子報)