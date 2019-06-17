舊金山灣區駕駛大睡上路

你累了嗎？睡著開車，嚇壞身旁一堆駕駛，看來真是累到不行了。

據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，美國加州舊金山灣區的駕駛14日在上班尖峰時段，被一名邊呼呼大睡，邊靠著特斯拉（Tesla）自駕系統行進的男子嚇出一身冷汗。

許多駕駛紛紛大按喇叭，試圖喚醒這名駕駛，但他只是動了動，又繼續呼呼大睡。

儘管特斯拉電動車有自駕功能，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說，一直要到2020年底，才真的完全不需要駕駛開車。「有關我們認為，什麼時候才能真正讓人睡著，醒來後就安抵目的地，」他說，「我推測可能是明年底，我認為，要到那時才夠安全。」

此外，據美國國家運輸安全委員會（US National Transportation Safety Board）指出，儘管自駕車有助於避免車禍，但由於系統還沒發展成熟，因此在2016年的一場致命車禍中，扮演了主要角色。

.....asleep in heavy Friday rush hour traffic in the Bay Area. What has the world come to..?



Asleep at the wheel: Man caught passed out in his Tesla https://t.co/gQozqxihUM via @MailOnline — Badri Krishnan (@badrikrishnan6) 2019年6月16日

(中時電子報)