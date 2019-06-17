兩樣情！韓國瑜去年過生日 對比一看這幕鼻酸了（影/中天新聞）

去年6月時韓國瑜還在拚市長選舉，沒有什麼人關注，只有老婆幫他買蛋糕。然後，他拍照且PO文自己一個人慶生的樣子。（圖/翻攝自韓國瑜 FB）

高雄市長韓國瑜將在6月17號迎接62歲生日，早先在615雲林的造勢活動時，現場韓粉們一起唱生日快樂歌給祝福，場面相當感人。去年，韓國瑜還在拚市長選舉，沒有什麼人關注，當時他只在臉書PO文和蛋糕合照草草慶生，對比今年與來自全台各地韓粉一同慶生的情況，完全是兩樣情。只不過，不變的仍然是韓國瑜依舊低調，表示今年生日還是要努力衝市政，願望之一還是放不下台灣未來。

高雄市長韓國瑜615雲林大造勢，吸引12萬支持者相挺，由於17日是韓的生日，現場支持者們突然高舉早就準備好的字條，開心唱起生日快樂歌為韓國瑜慶生。韓國瑜許下3個願望，一祝國家國運昌隆、二希望台灣安全、人民有錢，三願重新找回秀髮。

中天新聞報導，對比去年韓國瑜的生日，真的和今年大不同，去年6月時韓國瑜還在拚市長選舉，沒有什麼人關注，當時他也只簡單的在臉書上PO文替自己慶祝。但無論今昔，韓國瑜依舊不變放不下台灣未來、努力衝市政的心，被媒體好奇問有打算如何慶生？他回答不會特別慶祝，17日那一天還是會繼續工作，「可能還是會向中央有關單位申請，請他們給予我們協助」。

另外，還有台中韓粉特製Q版國瑜翻糖蛋糕，要幫韓市長慶生，原本要趁機在615雲林場時送給韓國瑜，但因為生日快樂歌橋段被唱得太突然，來不及把蛋糕送上台，讓他感到超級扼腕，語帶可惜之意的說，當時他就只能搥自己的大腿對身旁的議員喊：「你看啦(意指太突然了，來不及端出蛋糕上台一起幫忙慶生)」。

Q版國瑜翻糖蛋糕慶生 韓粉：挺韓進總統府(影/中天新聞)

(中時電子報)