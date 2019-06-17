黃埔建校95周年營區開放活動。（陸軍提供）

黃埔建校95周年營區開放活動。（陸軍提供）

黃埔建校95周年營區開放活動。（陸軍提供）

黃埔建校95周年營區開放活動。（陸軍提供）

適逢黃埔建校95周年，陸軍16日指出，為強化全民國防共識、提升國軍優質形象，第四作戰區16日配合黃埔建校95周年系列活動，辦理「國防知性之旅一黃埔建校95周年營區開放活動」，由陸軍司令陳寶餘上將親臨主持，除了有陸航攻擊直升機、CM34 30公厘機砲戰鬥車等國軍新式主戰裝備陳展，另由陸戰隊莒拳隊、航特部特戰戰技隊、步訓部體幹班先後進行戰技操演，以及陸軍官校學生樂儀隊、203旅官田龍舞龍隊、陸軍樂儀隊等各類精采表演，獲得民眾熱情掌聲及歡呼。

陸軍也說，本次陸軍官校配合營區開放活動，特別規劃「怒潮澎湃黃埔創建」等六大展區，使民眾深入了解黃埔軍校創校過程及輝煌歷史，同時，也在中正堂設有埔光美展及教學成果展，充份展現軍官養成教育過程中「允文允武、術德兼備」的核心價值。

此外，此次也規劃了符合年輕世代的「文創市集」與「招募博覽會」，透過各單位招募員詳細的說明及結合地方文創業者巧思，使年輕世代的朋友們更能了解國軍，也讓平日嚴肅剛毅的營區，增添些柔軟的線條及輕鬆的氣息。

第四作戰區表示，本次營區開放湧進約二萬民眾參與，除感謝民眾踴躍參與國防事務，並共同為陸軍官校慶賀95周年校慶外，更希冀全民能共同支持國軍，成為國軍最堅強的後盾，國軍也會在危難時刻成為守護民眾的第一道防線，共同為國家安全與永續發展而攜手努力。

(中時 )