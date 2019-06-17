印度孟買一名從事鑽石買賣的富豪為了挽留情人搬到孟買與他同住，多花時間陪他並辭去空姐的工作，竟異想天開在班機上竟在飛機洗手間內，貼上寫有劫機內容的紙條，結果被被逮捕後下場超慘，將面臨終身監禁的懲罰。

2017年10月，38歲的薩拉（Birju Salla）已婚並育有兩名孩子，因為其鑽石買賣生意而致富，在經常乘搭來往孟買及德里的航班上認識其空姐，發展婚外情，當中薩拉要求她搬到孟買，但被對方拒絕。因此，他希望做些什麼讓她辭職，並搬到孟買與他同住。

於是他異想天開想出劫機計畫，在乘搭捷特航空公司一班從德里飛往孟買航班時，在飛機洗手間內貼上紙條，指機上有12名劫機者及多個爆炸物，最後迫使飛機緊急降落，薩拉也馬上被捕，

雖然薩拉沒有實施劫機行動，但根據印度法律，發出威脅信仍然屬於企圖劫持的行為。法院最後裁定薩拉罪成，罰款5000萬印度盧比（約台幣2千多萬)及終身監禁，薩拉的代表律師表示將會上訴。

(中時電子報)