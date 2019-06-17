◎中國時報

●登革熱防疫刻不容緩，高雄市長韓國瑜為高雄鄉親請命，上周四參加行政院會，希望中央5300萬元補助款盡速核發到位，未料卻被剪接拍片擺一道。國民立院黨團總召曾銘宗痛批閣揆蘇貞昌失格，行政院違反行政中立，淪為民進黨附隨組織、競選總部，國民黨團下會期將要求蘇貞昌說明並道歉。

●新聞透視蔡英文闖過民進黨總統初選的第一關，與獨派裂痕卻加深，為贏得2020，小英重整隊形積極修補，不僅一再肯定賴神的「民主風範」，拉攏挺賴勢力，近期也將廣邀黨內各方人馬討論如何拚勝選，並加緊走宮廟等基層，就是要搶下韓的「庶民選票」。

●通過黨內初選的蔡英文總統力拚2020，昨天在台北一連參拜4座廟宇，並提出「4個拜託」，強調她是2020最好的選擇，要大家「作夥衝、作夥拚、作夥贏」，呼籲社會上支持台灣的力量要團結起來，繼續堅持改革、拚經濟，讓台灣人過更好日子。

●根據Quickseek輿情大數據以及網路溫度計最新調查，高雄市長韓國瑜在所有政治人物中的網路聲量居冠，顯示闖過初選的蔡英文，最大對手仍是韓國瑜。

◎旺報

●華為在中美貿易戰下受到美方多方打壓，連同手機業務大受影響，甚至傳出影響今年折疊手機的發售進度，也讓華為近期動作頻頻，積極自建供應鏈「不求人」來減少歐美廠商牽制。除了陸企比亞迪或將承接不少產能外，華為子公司「華為機器」也傳出承接部分產能代工Mate X和Mate 20X 5G機型。

●中美貿易戰這場拔河賽震驚全球，但是最可憐不是美商或陸企，反而是台商。究竟要選那一邊站隊，偏向美國可能得罪中國，投向中國，又可能不見容於美國。因此，在這場拉鋸戰中，台廠已成夾心餅乾，動則得咎，兩邊都不能觸怒，否則下場都很慘。

●近期面對中美貿易戰下的科技對抗，華為為抵禦美方禁令加速自建供應鏈，並拉攏台廠合作。台經院產經資料庫研究員劉佩真觀察，包含台灣在內的中美之外的科技廠商，面對雙方對抗都不願或希望延後站隊、表態，但事實上台灣面對全球半導體供應鏈因中美因素洗牌錯位下的風險，甚至當大陸「紅色供應鏈」完全建立後，與陸企之間的競爭風險都需防範。

●面對美國封殺華為禁令，大陸並沒有採取對等限制外商進軍大陸5G市場，反而是敞開大門。這次大陸公布首批5G執照後，中國移動率先展開發包行動，公布5G網路採購招標工程，其中最大贏家是華為，同時歐商諾基亞與愛立信也都有得標，而諾基亞與愛立信擁抱大陸5G市場，除了反映華為禁令的荒謬外，也更顯得讓美國政客更尷尬。

◎工商時報

●台商回台優惠貸款額度決定加碼！國發基金管理委員會議17日（周一）將開會決定加碼額度，預估增撥逾2,000億元，惟考量國發基金財務狀況，補助委辦銀行手續費擬分成三個級距。其中，融資20億元以內、手續費補助為0.5％；超過20億元再分級調降至0.1～0.3％不等。全案由行政院長蘇貞昌拍板後，最快本周公布。

●為促進企業全面投資台灣，行政院不再獨厚台商回台投資，凡根留台灣、不適用台商回台投資方案的大企業及中小企業，政院將利多大放送，提出個別優惠措施。其中，根留台灣的大企業將完全比照台商回台投資方案，由國發基金匡列貸款額度約800億元，補助銀行手續費亦分成三級制，並享有五大優惠措施，最快7月1日上路。

●立法院臨時會17日登場，針對行政院高度重視的經濟五法，據了解，包含所得稅法的長照特別扣除額、產創條例是否將研發支出納入實質投資範疇，執政黨在考量稅損不宜過高情況下，將以政院版為主，減稅的項目不會隨立委們「喊聲」而起舞。

●央銀本周四（20日）舉行第二季理監事聯席會議，根據本報對金融業者進行的調查結果，受訪業者100％認為政策利率將連續12季不調整，即重貼現率會續停留在1.375％。

(中時電子報)