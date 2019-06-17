高雄市長韓國瑜16日以校友身分參加陸軍官校校慶典禮，國防部常務次長徐衍璞中將在閱兵台上代表致意，徐衍璞右手和韓國瑜握手時，左手卻插在褲袋裡，為此被網友罵爆。後來才發現是誤會一場，一張照片揭真相，徐中將其實是要伸手進去褲袋拿名片。

徐中將手插褲袋握手照被上傳到《韓國瑜粉絲團》、《爆料公社》等臉書社團，網友紛紛留言罵說：「這是中華民國陸軍官校培育出的軍人禮節嗎？」「陸官校慶，先烈們看到現在的官是這屌樣，真是無言中將不會握手，丟臉。」

後來有網友po文到「中華民國陸軍軍官學校校友總會」澄清說，其實徐衍璞中將當時是在拿名片，別跟著斷章取義！徐中將是一個好長官！請各位學長多多分享，有心人正在挑撥，許多不明白的學長們被操弄著，請把訊息傳遞出去，不能讓好長官被莫名抹黑及利用！

也有韓粉分享該訊息到臉書社團「韓國瑜後援會」，並貼出正確訊息畫面，直指1450故意要挑起韓粉憤怒，徐中將是伸手進去褲袋拿名片，並不是將手插在口袋。網友回應說：「謝謝告知詳情，差點誤會這位長官。」、「剛開始我也誤會了，好可怕的1450。」、「他是唯一理韓市長，向前寒暄的，不像國防部長規避，到最後不得不應付一下，討蔡歡心。」、「看圖說故事真的很恐怖。」

(中時電子報)