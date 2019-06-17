精緻甜點、活靈活現的靈厝，沒想到這些居然都是用「紙」做成的！文化部駐法國台灣文化中心與法國凱布朗利博物館合作策辦「極樂天堂(Palace Paradise)特展」將於6月17日開幕，展期自6月18日至10月27日止。該展是凱布朗利博物館首次以台灣作為年度主題的大型特展，展現我國傳承至今獨具特色的祭儀糊紙工藝。

糊紙祭品-俗稱紙紮，是台灣喪禮文化中常見的重要元素，喪禮儀式結束，親友將不捨與掛念之情透過焚燒紙紮傳遞給另一個世界的往生者，確保他們於冥間仍擁有舒適的物質享受，一方面展現在生者對於過世親人的祝福與留戀，另一方面也顯示許多人嚮往往生之後仍繼續享受人間擁有的樂趣。

這些模仿地唯妙唯肖與精緻靈巧，但卻曇花一現的喪禮供品，隨著火焰消逝，展現出深植於文化中，生者與逝者間互相牽繫的思維。凱布朗利亞洲部策展人Julien Rousseau意圖以獨到的觀點將這特殊的文化介紹給法國人，透過紙紮祭品的製作技術，乃至其主要材質-紙張的象徵意義，探討這項傳統的根源，以及祭儀隨著我國當代社會演變而生的原創性。

展覽分成三大部分，第一部份的《極樂天堂》由新興糊紙文化與Skea天堂紙紮兩個團隊創作，內容包括靈厝、居家用品與紙紮食物，都是早期傳統的喪葬祭品，意義上類似帝皇的兵馬俑一類墓葬品。

展覽第二部分名為《購物天堂》，著眼於奢侈品與新科技產品，展出名牌用品及最新潮科技的紙糊，像是安裝有專屬《天堂》應用程式的智慧型手機，呼應當代社會物質環境的變遷。

展覽最後一部分圍繞著祖先祭祀，以及免於受餓鬼騷擾的必行儀式，例如餓鬼節(中元節)所欲安撫的那些無人祭拜的好兄弟(孤魂野鬼)，同時也讓大家了解祭祀與追思祖先的意義。

展覽第二部分名為《購物天堂》，展出名牌用品及最新潮科技的紙糊。（圖取自文化部官網）

(中時電子報)