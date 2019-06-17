熱情洋溢夏季將來到，來北海岸走走吧，看碧海藍天、徜徉沙灘，看星空、聽音樂好樂活！北觀處所主辦的「2019北海岸夏日海洋慶典」，今年配合2019小鎮漫遊年及寶島仲夏節，除原有的「金山沙灘蹦火音樂季」、「和平島大地音樂祭」、「大武崙星空饗宴」三場熱鬧慶典外，更加入了「浪漫白沙灣 沙灘生活節」，四場慶典活動各具特色，

蹦火音樂會。（圖取自北觀處官網）

6月22日（六）「金山沙灘蹦火音樂季」，今年首次搭配公益淨灘，邀請企業、在地商圈及學校等一同淨灘守護海洋，為蹦火音樂季開啟序幕。現場更結合金山在地商圈，提供遊客美食、伴手禮等豐富的園遊會攤位，此外配合漁汛，推出小鎮漫遊魚路古道蹦火遊程，民眾可以搭乘娛樂漁船近距離觀賞蹦火仔，同時欣賞北海岸海岸風光。

白沙灣。（圖取自北觀處官網）

緊接著是7月6日(六)登場的是「和平島大地音樂祭」，去年和平島公園盛大開幕，造成轟動。今年主題主打「世界的秘境，古老的聲音」，找來金曲獎知名歌手桑布依、廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手，場地首次移至留夏沙灘區舉辦，以郵輪入港為背景，配合和平島公園內鬼斧神工的地貌，以原始自然的音樂風格，讓原始又清新的音符，伴著徐徐海風，迴盪於這美麗的世界秘境景點。

大武崙星空饗宴。（圖取自北觀處官網）

而7月20日（六）與8月10日（六）兩天，北觀處在無光害的大武崙砲台停車場舉辦星空饗宴，規劃2場專業天文老師解說及豐富的天文觀測活動以推動生態夜間旅遊，全程免費參與，讓民眾更親近星空，想要探索浩瀚銀河的天文迷，一定不要錯過。

北海岸浪漫婚紗。（圖取自北觀處官網）

最後壓軸的活動是「浪漫白沙灣 沙灘生活節」，舉辦日期為8月31日（六）、9月1日（日）。白沙灣擁有得天獨厚的海洋及沙灘美景，為北海岸最浪漫景點之一。今年的「浪漫白沙灣 沙灘生活節」搭配婚紗遊程拍攝活動，為凸顯白沙灣浪漫風情，邀請50對國內外結婚的新人或情侶、銀髮族，一同來見證北海岸之美。

(中時電子報)