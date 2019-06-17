美國波音（ Boeing ） 737 MAX先前引起飛安危機，日前又被爆出另一款 787 夢幻客機存在安全漏洞，英媒指波音近日向航空公司發警告，旗下787夢幻客機的引擎滅火系統開關，恐會發生故障，最後美國聯邦航空局（FAA）承認上述問題有危險，卻未下令客機停飛。

報導指，波音向所有營運787夢幻客機的航空公司表示， 系統於個別情況下無法開啟，若在長期加熱下，滅火開關有可能卡在上鎖狀態，引擎滅火無法啟動滅火器。但FAA沒有要求客機停飛，僅讓航空公司每30日檢查引擎滅火系統開關。

專家表示，若長途航班的客機引擎起火而滅火系統有故障，客機需飛好幾小時才有機會降落。據報波音今年提高了787夢幻客機的生產量，由每月12架增至14架，波音表示只有少於1%滅火開關失常，有進行檢查並給予航空公司取代零件。強調引擎著火的機率極小，波音787機型飛行史上仍未發生引擎著火，正與FAA合作監察機隊的潛在安全問題。

(中時電子報)