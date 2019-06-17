曾讓韓冰不捨...再一起戰2020？她想跟韓國瑜說這些。（影/中天新聞）

高雄市長韓國瑜與夫人，前天出席維多利亞雙語學校的畢業典禮，勉勵畢業生鵬程萬里之際要如何增進自我。其中有歷屆畢業生致詞影片，看到了好久不見的韓冰姊妹淘、韓國瑜小編許右萱。面對韓國瑜更上層樓再戰2020一事，許右萱透過簡訊跟記者表示，她會親自跟韓市長「加油打氣」。

韓國瑜與李佳芬出席維多利亞雙語學校的畢業典禮，韓國瑜上台給了畢業生一段話，他勉勵說，「不要在乎別人的皮膚、族群、出生等；我們該做的就是廣交朋友，打開自己的心胸」。

現場氣氛一片溫馨，畢業生更是伴隨著歷屆校友的影片被祝福著，其中有一位歷屆校友好眼熟，原來她就是先前擔任韓國瑜臉書粉專小編之一的許右萱。她靦腆地對畢業生說：「也勉勵大家擁有徬徨的勇氣，因為透過這些過程呢，都能讓自己更加茁壯和成長」。

大家應該還是不忘韓冰和2位小編許右萱、王律涵當時跟韓國瑜一同熱血打選戰時的情景？如今許右萱驚喜現身，讓大家好想念。許右萱在選後，選擇出國到瑞士圓留學夢，當時還因此讓韓冰在今年4月時在臉書PO文，「我對妳的夢想充滿祝福、也有暗暗的愧疚」，因韓冰不捨要與許右萱分開了，用文字表現出既不捨卻又由衷祝福對方的心情。

許右萱的IG上記錄了許多在瑞士深造的點滴，當中也不免也要有也跟好姊妹韓冰的合照。針對韓國瑜更上層樓，許右萱透過簡訊跟中天新聞記者說，她會找個時間，親自跟韓市長加油打氣。

(中時電子報)