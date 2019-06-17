06/17 - 06/23｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

唐綺陽老師的一週星座運勢來囉！本週有兩大能量的對峙「仍不能掉以輕心」，週二至週四間（6/18-20）又來到高峰，魔羯方有土冥、月亮幫聲，有重要態度與宣布；巨蟹方有水丶火合，也必有傳播度高丶力量大的行動，彼此又是一次「硬碰硬衝撞」，在創造歷史的月份。

本週五6/21海王星正式逆行，得要面對長期忽略、逃避以久的問題；受苦受難的人也會慢慢浮現，發揮慈悲的精神幫助他人。

本週六6/22是大節氣「夏至」來臨，夏太陽進巨蟹的大日子，也是本週重要的星象。思考內在、童年回憶以及家庭內部的問題，內在問題的爆發，引起外部狀況的發生，面臨人生重要的抉擇。其「開創新局」的力道不可小覷，事件必有「重大、重要演變、宣布」。

太陽雙子尾聲，說話要小心，避免輿論的攻擊。木、海90度相位，謊言無法再隻手遮天，大眾能看到事實的真相。

另外，唐綺陽特別預測時間點，表示在兩大力量拉扯之際，值得注意的是那「會擦槍走火」的時段，亦即會激化雙方矛盾、打破平衡的日子，茲羅列於下，請大家務必小心：6/26-27、7/9-10、7/23-24，可能會打破平衡、發生衝突；像是一個小「點火」就衝突丶意外、掛彩，不可輕忽。

重要星象：夏至․太陽進巨蟹，太陽雙子尾聲，海王星正式逆行，木、海90度相位。

工作注意↓

天秤：別太守舊，嘗試創新變化，才不會被超越

魔羯：簽訂重要合約或好夥伴出現

水瓶：工作繁忙，有海外的機緣

雙魚：有點辛勞，凡出馬必有業績

桃花注意↓

白羊：收斂一下，注意別太自我

巨蟹：享受甜美果實，考慮成家或長遠的事情

處女：當心問題出在自己身上，應自我開解一下

天蠍：不必一直堅強，適時顯露脆弱

財運注意↓

金牛：正常的調度，能度過金錢難關

獅子：採納貴人建議，能獲利更多

健康注意↓

雙子：注意交通與睡眠問題

射手：好好休息，當心慢性疲勞

(中時電子報)