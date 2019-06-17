美向波灣增兵

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日說，在與伊朗緊張升高之際，華府正全面考慮各式選項，其中包括軍事在內。不過，他也強調，美國總統川普已經說了，他不想開戰。

據CNN新聞網16日報導，蓬佩奧在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時說，美國正全面考慮各式選項，他們已向川普簡報數次，不斷呈報新發展。他說，美方自信能採取一連串能恢復威懾力的行動。

不過，當蓬佩奧被問及，軍事反應是否也涵蓋在那一連串行動中時，他回答：「當然！」他說，川普已明白表示，不要伊朗擁有核武，因此總統會考慮任何能確保做到這點所需的一切行動。

兩艘分別載運石油和化學製品的船隻13日在阿曼灣遇襲，美國將這歸咎伊朗，並公佈了錄影，說這證明伊朗巡邏艇從其中一艘船上取走未爆的水雷。

雖然攻擊事件仍在調查，但蓬佩奧周日在福斯新聞（Fox News）上重申，伊朗顯然是為了阻止船隻通過荷莫茲海峽，「無疑」進行了攻擊。

不過，伊朗國會議長拉里加尼（Ali Larijani）周日在蓬佩奧的專訪播出前說，美國可能蓄意在阿曼灣攻擊了兩艘船隻，再嫁禍給伊朗，好向德黑蘭施壓。

(中時電子報)