「浩角翔起」成員阿翔跟謝忻，在路上激吻導致不倫戀曝光，也成為外界的眾矢之的，據悉這引起許多人妻社團的恐慌，認為家庭主婦被另一半外遇的風險很高，對此部落客廣告小妹則PO文表示「外遇就是外遇，哪來那麼多藉口」。

廣告小妹臉書全文。(圖/廣告小妹臉書)

近日各大人妻社團呼籲「家庭主婦風險很高，容易被男人外遇」，對此廣告小妹則持相反意見，她表示家庭主婦另一半外遇風險高，主要是經濟層面，但如果就外表而言，其實不論美醜機率都是一樣的，此外更強調：「外遇就是外遇，哪來那麼多藉口」，也呼籲所有女性被外遇後別自我檢討，因為做的一切檢討不僅會被打槍，就連從前的優點也都會變成缺點，更再三呼籲所有女性，絕對不能合理化丈夫外遇行為。

對於廣告小妹的一番分析，讓許多網友大表贊同，紛紛留言：「會外遇就是會外遇，你他媽做到再好也是一樣」、「外遇就是男人的問題，干女人屁事，唯一的錯就是當初看走眼」、「男人管不住自己時, 都說是女人的錯」。

(中時電子報)