海盜隊球員的父親節釘鞋。（美聯社）

馬林魚海盜3連戰最後一役，陳偉殷於9局上落後1分時登板，10球讓對手三上三下，為球隊守住最後反撲機會。然而9局下馬林魚不巧輪到末段棒次，連換3個代打仍反攻失敗，海盜以5-4險勝，以2勝1負攻破馬林魚主場。陳偉殷自責分率再下降至7.00，再一次好投就可降到6字頭。

陳偉殷9局上登板。(MLB Taiwan臉書)

陳偉殷面對的是海盜二三四番的核心棒次，他以滑球欺騙萊諾斯(Bryan Reynolds)揮空，搶到兩好球領先，結果萊諾斯打進殷仔手套，被封殺於一壘。馬泰(Starling Marte)被陳偉殷曲球騙到揮空，球數落後下打成內滾。第四棒貝爾(Josh Bell)不想玩捉迷藏，直接打成中外野飛球出局。總計陳偉殷10球有7好球。

陳偉殷父親節快樂！(摘自陳偉殷臉書)

馬林魚投手阿坎塔拉(Sandy Alcantara)先發6局失3分，難得是他自己還擊出1分打點的安打，加上H.拉米瑞茲(Harold Ramirez)的3分彈攻下4分。阿坎塔拉退場時還領先1分，砸鍋的是中繼投手安德森(Nick Anderson)，他7局上被海盜敲了一壘打、二壘打、三壘打，丟掉2分遭逆轉。

今日正逢美國時間週日，也就是父親節(6月第3個周日)，有球員穿上特製的球帽與釘鞋，已當爸爸的陳偉殷很自豪，也在賽前給台灣的父親們送上祝福。殷仔的孩子還小，但是看到棒狀物和球狀物就會拿來打球，果然是天生有棒球DNA。他們長大之後肯定會很訝異，自己老爸居然是年薪兩千萬美元的大聯盟投手。

(中時電子報)