李怡貞揭小三SOP。(圖／翻攝自臉書)

阿翔和謝忻爆出不倫戀後，重創兩人演藝事業，也傷透阿翔老婆Grace的心，尤其謝忻和Grace情同姐妹，卻這樣背叛閨密，現知名律師更翻出她過去發文，婚外情早在2年前就有跡可循，讓她氣得狂罵：「小三標準sop裝無知假單純。」

律師李怡貞搜出謝忻2年前PO文，當時她買房要驗屋，但卻不知道怎麼驗屋，所以詢問阿翔，對方雖然當下不耐煩回：「這個都不知道，你是神經病有毛病嗎？」但回家後發現阿翔請老婆Grace陪她一起去，讓她感動發文，「小公主你真的嫁對人了！阿翔是暖男，兄弟，我愛你！下輩子我還要當你的兄弟（激動地落淚）。」

這段當時看來單純的「兄弟情」，現在回頭看卻讓李怡貞超生氣，認為PO文根本有跡可循，「有人問說，為什麼這件事都一直在罵小三。看看這篇，你有沒有覺得自己的問題很淺。說白一點就是因為她心機重的太過噁心」。

李怡貞認為不知道驗屋是什麼，不會去google，「小三標準sop裝無知假單純，照妳這種天真爛漫裝敗齒（白癡）的程度，是不是也不知道驗尿是什麼？要不要也叫阿翔或是她老婆陪妳去驗尿？」

(中時電子報)