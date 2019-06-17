由「韓國瑜參選總統年後援會」承辦的韓國瑜雲林造勢活動，前天下午在斗六登場，現場湧進大量人潮。在歷經對手抹黑打壓，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬看到這麼多民眾的力挺，當場熱烈盈眶，感謝支持者的力挺！而韓國瑜一路走來所受的委屈，李佳芬一路共患難，也讓前行政院發言人胡幼偉大讚，李佳芬的陪伴產生了一個神奇的效果，「老韓變得不太像職業政客了」！

胡幼偉今於臉書發文表示，「今天不談老韓，來談談他的另一半，李佳芬」。和目前枱面上，以及所有歷史上政治人物的另一半相比，李佳芬有一種很特別的氣質，那就是：完全不像政治人物的妻子！她不會為了做大咖的太太，公開露面時，故意弄出一副特別有氣質的那種鬼樣子。但她也不會完全不顧丈夫的身分，堅持只做她自己。她看起來，就是很典型的中產階級婦女——雖然她娘家也是雲林大戶人家。

胡幼偉指出，說起來，她也曾是地方政治人物，但現在看起來，政治味不重。但她做過時報系記者，這段經歷，相信對輔助老韓有點幫助。他仔細觀察她的神情，覺得她是個厲害角色。她應該是個蠻有個性的人，也有點脾氣。老韓怕她，應該多過她怕老韓。

胡幼偉看李佳芬，覺得最有趣的是：她常常跟在老韓身邊，一同出席重要場合。競選到現在，好像只有老韓的妻子如此行動。她也不怕人家說：妳怎麼那麼喜歡跟老韓同進同出；她就是要跟著他，而大家也習慣了她常跟老韓一同出現。

胡幼偉認為，李佳芬這麼做，產生一種很奇特的效果，那就是，突然間，老韓也變得不太像職業政客了！他們二人，好像一起經營什麼小生意的夫妻檔，像我們小時候去路邊麵攤吃麵時看到的，一對夫妻，一個下麵，一個在旁邊洗碗或擦桌子，給你一種很地氣族、很平凡的親切感。只有職業高級政客，才會永遠都是自己一個人出來跑行程，獨享政治光環，碰到婦女節、情人節或母親節，或直到快投票前或選前之夜晚會時，才讓老婆出來點綴點綴或幫幫忙。

胡幼偉更認為，於是，老韓這一家真是蠻特別的，妻子、女兒跟自己一樣有名，用競選行銷傳播學的專有名詞來說，就是身邊有兩個很能發揮功能的代言人。一個家庭，就組成一個團隊，都能單獨射三分球，也能合起來搞區域聯防或相互助攻。先生、太太、女兒，都有政治頭腦，還都有地氣族的外型和氣質，這就厲害了啊！也很特別啊！

(中時電子報)