北市大同區重慶北路一段天龍三溫暖，昨天深夜10點40分驚傳槍擊案件，一名黃姓男子搭計程車前往在三溫暖想要按摩，下車時因故與泊車的黃姓員工口角，黃男竟當場掏出手槍手朝被害人頭部開了1槍，泊車員工立刻倒地失去生命跡象。黃嫌開槍後逃至對街又開了一槍示威，準備繼續開槍時，卻卡彈被趕到追捕的員工壓制，中槍的黃男搶救後仍不治，槍手目前仍在北市警大同分局接受偵訊調查當中。

據目擊者描述，51歲的黃姓男子昨晚10時40分左右，酒後獨自搭計程車至天龍三溫暖想要按摩，下車時就不斷的與三溫暖員工爭吵，60餘歲黃姓泊車員工也加入爭執場面，黃嫌因酒醉爭鬧不修，突然從隨身的包包內，抽出一把手槍，當場朝黃某後腦開槍。

黃姓泊車員工中彈後倒地，鮮血不斷從頭部流出，整個三溫暖門口都血流滿地，黃嫌開槍後，立刻往橫越重慶北路逃向對街，三溫暖員工及路人見狀隨後追趕，未料黃嫌卻不甘示弱，又朝追捕的人開了1槍，但是要開第2槍時，卻因為卡彈，後方的人見機不可失立刻一擁而上，在重慶北路82號前制伏楊嫌。

隨後警方獲報後趕到現場，在場起出兇槍及掉落在地上含有7發子彈的彈夾，

大同分局副隊長蔡火恭表示，發生槍擊案後，警方立即趕抵現場，黃姓員工頭部中彈已經沒有呼吸心跳倒臥在地，緊急送往馬偕醫院搶救後不治，並在對面發現黃姓嫌犯，建成派出所警網立即上前壓制逮捕，在黃嫌身上起出手槍一把、子彈12發，而現場採集2枚彈殼，目前根據目擊者供詞，研判黃嫌只開了2槍，至於嫌犯開槍動機，目前仍需釐清。

(中時電子報)