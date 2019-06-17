陳立人(右)向37屆行政院文化獎得獎人謝里法教授(中)解說作品。（陳淑娥攝）

澳籍華人藝術學博士陳立人，1個多月前來到台灣，規畫「秀水創作計畫」，實地走訪田野鄉間，畫下台中及彰化風土人情，如清泉崗、扇形車庫都入畫，連5月底的漢光演習戰機也都精彩呈現。

5月底的漢光演習在彰化戰備跑道的戰機起降演練，陳立人是現場觀眾之一，他說，半夜就跑去民宅頂樓等候，看到飛機在國道上降落、起飛，內心充滿感動，立刻進行速寫，回去不過10多小時，創作出《晨光》與《演習》即景2幅油畫作品。

此外，300號油畫作品《秀水和風》是以詼諧、自由、愉快的節奏，將在台灣與這次合作團隊感受到的和諧，鋪陳在畫面中；水墨作品《新四美圖》，在悠遠典雅的氛圍中，將近現代婉容皇后、宋慶齡、宋美齡與江青這4個「男人們背後的女人們」的樣態，詮釋襯出在亂世之中，另一種權力形式的反思。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示，陳立人《移動印痕》為全面性的展覽，作品有水墨、油畫、水彩、雕塑及攝影創作，除了有歷年的創作外，他更提前來台進行「秀水創作計畫」，除了體驗台灣生活外，也將所見所聞實地進行創作。

本次展覽共分4單元，第1單元「落紙如雲」為水墨作品，陳立人展紙起筆，寫起古典詩詞；第2單元「上善若水」為水彩作品，他將水的特質發揮到極致，使水在其筆下悠遊自在，作品呈現出抒情的詩意。

第3單元「犁出七彩」為油畫作品，油彩表現畫面層次分明，尤重光影變化，豐富的色彩堆疊，體現後印象派的人文與浪漫；第4單元「鏗鏘韶華」則為雕塑及複合媒材作品，陳立人特別著重造型的演譯與對生活體現的敏感度，亦實踐已融匯的中西藝術的創作概念與方法。

「移動印痕–陳立人的創作世界」即日起至7月14日止，於台中市港區藝術中心展覽室B辦理，歡迎有興趣民眾踴躍前往欣賞。

(中時 )