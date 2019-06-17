民進黨初選結果，由總統蔡英文出戰2020，藍營則還在激烈競爭。台灣世新大學副校長、口語傳播學系教授游梓翔接受港媒訪問時表示，韓粉與郭粉不斷互相攻擊，初選後若分裂，很可能會讓台北市長柯文哲收割。藍營最該擔心的是「綠軍勝利方程式」，也就是2020大選藍、柯各得票33％，民進黨蔡英文只要多1％即34％就贏了。

據《中評社》報導，游梓翔擔憂，國民黨目前還在進行初選，最可能的是高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘2人拚高下，但兩邊支持者互相攻擊的厲害，連媒體人也出現選邊站。他指出，藍營理性的選民都知道初選後都要團結，所以黨內初選不攻擊對手是合理的要求，但現在雙方很多粉絲都「殺紅眼」了，很可能導致初選後雙方不不下拉臉和好，不願支持勝選的一方。

游梓翔分析，2020大選最潛在的危險就是無黨籍台北市長柯文哲，柯的選票必須從藍綠、中間等各陣營取得，且柯出身綠營，綠營較能容忍，而柯又站在中間陣營。藍營要擔心在「三足鼎立」的情況下，非綠的一方剛好除以二，也就是2020大選藍、柯各拿33％，民進黨蔡英文只要多1％即34％就贏了，所以從現實的角度，綠營一定巴不得藍營剛好分裂成一半，柯文哲也希望接收藍營失落的一群。

(中時電子報)