近年的研究發現，若放任脂肪肝堆積，可能會一直惡化，導致肝硬化、肝癌等病。改善脂肪肝除了運動、飲食也很重要。日本東京大學教授佐藤隆一郎表示，每天可吃300g豆腐，有助預防脂肪肝；近年某歐洲研究也顯示，每天3杯咖啡能降10％脂肪肝風險。

早安健康報導，日本東京大學研究所應用生命化學教授佐藤隆一郎說道，研究發現，大豆裡的「大豆蛋白質」，可以讓身體就算不飢餓，也傳達「能量不足」的訊號給腦部，讓它命令肝臟，將三酸甘油脂轉化為能量，消除脂肪肝。佐藤隆一郎建議，每天吃大約300g豆腐，或是3包納豆等含70g大豆的豆製品，可有效改善脂肪肝。

另外，一項歐洲研究也指出，每天3杯咖啡能降低10%脂肪肝風險。因為咖啡因能分解肝臟的脂肪，預防肝臟纖維化。且咖啡的「綠原酸」是咖啡中的多酚，能幫助肝臟的脂質代謝、燃脂，助於改善肝臟肝，避免肝臟癌化。

(中時電子報)