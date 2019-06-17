民調結果。（圖片翻拍自木炭街頭民調Youtube官方網站）

2020總統大選，藍白綠三方態勢走向引人注目，有一街頭民調針對三腳督做調查，結果發現，高雄市長韓國瑜支持度依舊領先台北市長柯文哲和總統蔡英文，但可發現領先差距縮小，這是韓國瑜要注意的警訊。

木炭街頭民調針對2020總統大選，在藍白綠三腳督對戰情形下，在6月8日和9日於台中逢甲夜市和水湳市場進行調查，結果顯示，支持韓國瑜選總統共有65人，僅追在後的是柯文哲，支持者為60人，最後則為蔡英文的45票。韓國瑜穩居冠軍寶座。

其中有一位婦女談到為何支持韓國瑜，她說，韓國瑜是真的為台灣想，是真的有想做，當然要給韓國瑜一點時間呀，而且韓國瑜上任後，高雄的一條地下道，一個月就可以鋪完，台中東山路居然要一年！那時候時任台中市長的交通部長林佳龍的時候，一年都還鋪不好，所有商家全部不能做生意，所以有心有沒有很重要。該婦女更表示，年輕人要愛國，愛國意識要提升，國家才會強大！

對於該婦女談到東山路的問題，也引起批踢踢網友討論，有批踢踢網友為林佳龍喊冤，表示東山路地下道填平是鐵路局做的，跟那時的市長林佳龍無關，而且東山路地下道是因為路下的自來水管線破裂，讓路基不斷下陷，所以才不斷挖補，而這種案例也不多，目前全台中地下道填平(24處)也才一個這樣，這樣比對林佳龍有失公平性。

(中時電子報)