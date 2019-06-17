梅雨鋒面漸遠離，天氣進入高溫炎夏，進入民眾戲水高峰時期，昨〈16日〉一天之內，北海岸就連續發生4起民眾溺水意外。海巡署統計，昨天下午於基隆大武崙沙灘、望海巷漁港、北海岸白沙灣及東北角金沙灣海域接連發生戲水體力不支、駕駛波特船翻覆及泳客溺水等4起意外，讓海巡署及警消疲於奔命。

海巡署表示，昨天下午3點多，大武崙沙灘1名民眾下水游泳，因體カ不支，無法游回岸上，經及時呼叫後由友人及現場民眾合力救起，後續由海巡署第二岸巡隊及消防局協助送往基隆長庚醫院就醫。

緊接下午4時許，第二岸隊再次由長潭里守望哨發現於八斗子火車站前方有民眾駕駛自用波特船翻覆，被長浪沖至近岸消波塊處，險象環生，安檢所隨後派員到場將該民眾救起，經查看所幸並無外傷，經感謝海巡人員熱心救援後表示無須就醫便自行返家。

隔不到40分鐘，再次接獲民眾報案，於北海岸白沙灣海水浴場有人溺水，第三巡防區隨即派遣巡防艇、麟山鼻安檢所等人員協助救援，落水民眾救起後，經現場消防隊等教護人員實施CPR，仍無意識，隨即送往馬偕醫院搶救。

就在搶救同時，又接獲通報於東北角貢寮金沙灣海灘有戲水遊客不慎溺水，貢察消防隊新北市水域搜救隊及本署澳底安檢所、新北市救難協會水域搜救隊等單位趕赴現場救援，幸好落水民眾已由附近店家及時救起，僅腳部多處擦傷，隨後由消防隊送往貢寮區衛生所進行包紮處置。

海巡署第二岸巡隊強力呼籲，戲水遊客務必注意相關水域遊憩及戶外活動安全，如潛水共約潛伴同行、至設有教生員之水域戲水等，另請民眾於海域或岸際發現危難情事，多多利用「118」免費報案專線，本署接獲通報將立即前往協處，爭取第一時間救援時刻。

(中時電子報)