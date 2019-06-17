小貞（化名）9歲時遭到父親的柯姓結拜兄弟性侵，年幼不敢求助，隱忍12年，直到21歲時與堂妹聊天，驚知堂妹也遭柯男猥褻，氣的報案控訴遭柯男性侵，法官最後將柯男判刑8年確定。

小貞9歲那年被柯男拉到房間性侵，當時受到驚嚇說：「我要告訴大人」，未料柯男回：「最後一次」，就把她眼睛蒙起來性侵。小貞受辱後不敢聲張與求助，默默隱忍多年，但壓力過大，讓她一度精神崩潰，甚至埋怨父親把她帶去柯男家玩，讓她遭性侵。

據《自由時報》報導 ，12年之後，小貞在臉書與16歲堂妹聊天，堂妹表示，有個變態男子出現在小貞家中，還對她偷舔私密處，小貞聽完表妹描述驚覺變態男就是柯男，頓時痛哭失聲，自責12年來沒有勇氣揭露狼行，害堂妹也受害，最後決定鼓起勇氣報警，並指證柯男特徵為「禿頭」。

柯男矢口否認犯行，強調若小貞遭性侵，當下為何不大聲求救？惟法官認為，小貞案發後就刻意疏離柯男，甚至看到柯男來訪還會甩門抗議，最後認定柯男性侵罪成立，去年將他判刑8年確定。

柯男日前提起再審，質疑小貞指證他是「禿頭」，但他那時候並未全禿，還拿出案發年度的照片證明自己「頭髮茂密」。不過，合議庭看完證詞後認為，小妤報案時是指柯男為禿頭，而非柯男犯案時是禿頭，判決駁回。

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(中時電子報)