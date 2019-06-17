球季結束後，勇士全力挽留受傷的前鋒杜蘭特(Kevin Durant)與克雷湯普生(Klay Thompson)，湯普生沒意外應是以5年1.9億美元留隊，也就是他可拿的最高薪資。問題仍在於KD，他的最大合約可達5年2.21億美元，簽下去會造成龐大的豪華稅壓力，勇士得想想是否划算。

維持一支逆天的超級球隊並不便宜，勇士年繳的豪華稅相當於他們的團薪，大約是2億美元團薪就要附帶2億美元豪華稅。柯瑞(Stephen Curry)已經簽下頂薪，KD與湯普生也是理所當然頂薪，加上明年舊約到期的卓雷蒙格林(Draymond Green)，勇士將成為史上首支擁有4位頂薪球員的隊伍。

由於豪華稅懲罰會累加，ESPN計算，勇士若維持現有陣容，並出清全部自由球員，未來4年總支出將高達16億美元！如果他們放棄KD，未來4年只要6.3億美元，省下近10億美元。儘管KD勇猛，但節省的金額可以讓勇士簽下更多替補好手。

另一個方案是出清卓雷蒙格林，留下KD，事實上這在季中已被ESPN球評討論過。格林總冠軍賽表現優異，但無力影響戰局，例行賽7.4分、7.3籃板、6.9助攻也不突出。不過格林是勇士老闆的愛將，而且身體相對健康，不太可能放棄他。最後的方法就是老實繳錢，16億美元照給就行了，其實只要有錢，一切問題都不存在。

(中時電子報)