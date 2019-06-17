台北憲兵隊吳姓憲兵，在今年元旦下午，見寢室內王姓中士內務櫃忘了上鎖，趁四下無人之際，偷走王男皮夾內的1張500元鈔票，事後憲兵隊將吳男送辦。台北地檢署依《陸海空軍刑法》現役軍人營區內竊盜罪嫌起訴吳男。

起訴指出，吳男為憲兵指揮部台北憲兵隊通信上兵，今年1月1日下午4時許，在憲兵隊2樓士官兵大寢室，見王姓中士內務櫃未上鎖，趁元旦假日寢室四下無人之際，自王男放置於內務櫃的背包內黑色皮夾中，偷走500元後離去。

事後，王男發現失竊，向憲兵隊長官報告，循線查出吳男行竊，將吳男送辦。

(中時 )