趁元旦休假偷走長官500元 憲兵被起訴 10:002019/06/17 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 憲兵偷長官500元起訴。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北憲兵隊吳姓憲兵，在今年元旦下午，見寢室內王姓中士內務櫃忘了上鎖，趁四下無人之際，偷走王男皮夾內的1張500元鈔票，事後憲兵隊將吳男送辦。台北地檢署依《陸海空軍刑法》現役軍人營區內竊盜罪嫌起訴吳男。 起訴指出，吳男為憲兵指揮部台北憲兵隊通信上兵，今年1月1日下午4時許，在憲兵隊2樓士官兵大寢室，見王姓中士內務櫃未上鎖，趁元旦假日寢室四下無人之際，自王男放置於內務櫃的背包內黑色皮夾中，偷走500元後離去。 事後，王男發現失竊，向憲兵隊長官報告，循線查出吳男行竊，將吳男送辦。 (中時 ) #憲兵隊 #台北 #寢室 #起訴 #元旦 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑與妻分居 彰化警寢室內開槍轟頭 09:232019/06/13 社會 大台北都更案再爆量 整合時間最長前三名先後動工開賣 12:252019/06/13 財經 警察節前夕 彰警疑與妻分居心情低落舉槍自戕 16:312019/06/13 社會 疑分居鬱悶 彰化警寢室轟頭亡 04:102019/06/14 社會新聞 KPMG公益市集 單日義賣金額破百萬 18:072019/06/14 財經 社會熱門新聞 領駕照1個月 18歲獨生女車禍亡 家屬淚喊肇逃者出面 - 社會 - 中時 阿翔老婆原諒腥夫 宅神感觸好深 - 社會 工程師尪出差 寂寞人妻車震竹科男一次就中 - 社會 好兇！好胸！短髮女顧吵架 不理木瓜奶掉出狂晃 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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