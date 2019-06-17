路透社17日引述數名消息人士透露，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、賽靈思（Xilinx Inc）等3家美國晶片大廠已私下對美政府遊說，希望部分鬆綁對華為禁令，讓他們得以將自家產品銷售給華為；此外，華為澄清並非他們要求客戶向華府遊說。

1名消息人士透露，5月下旬英特爾、賽靈思的高階主管和美國商務部舉行了一次會談，商討如何因應美國將華為列入貿易黑名單；另外4名知情人士也證實高通確實也針對黑名單一事向商務部施壓。

報導引述3名人士指出，這些晶片大廠認為華為銷售的部份產品如智慧型手機、電腦伺服器等，當中使用的都是常見的設備，並不像華為另外販售的5G網絡設備那樣有安全疑慮。高通因此希望，能繼續販售手機或智慧手錶等產品的晶片給華為。

消息人士說：「整件事並非要幫助華為，而是為了防止美國公司受到傷害。」

美國半導體公會（Semiconductor Industry Association）證實他們曾代表企業向政府彙報遵守規範可能帶來的後果，協會副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）表示，「我們已代替企業向政府傳達沒有國安疑慮的科技產品不應被列入禁令範圍之內的想法。」

華為每年花費約700億美元向各國大廠採購設備，當中約110億美元流入美國企業，包括高通、英特爾、美光科技（Micron Technology Inc.）等。

針對路透社報導，美國商務部表示商務部定期會回應企業針對管制措施範圍的提問，並且強調這些對話並不影響規範執行；另外，英特爾、高通、賽靈思都未回應。

對於美國伙伴私下遊說華府，華為公共事務部副總裁威廉森（Andrew Williamson）澄清華為並未要求任何一家企業代替他們遊說，「他們都是依照自己的需求進行遊說，因為華為是他們的主要合作伙伴之一」，他也補充晶片大廠知道如果失去華為這個伙伴，將會為他們帶來「災難性」後果。

另外，2名熟悉華為內部想法的人士透露，自從被商務部列入貿易黑名單後，華為就不太就此事在華府進行傳統遊說行動了，至今也未私下向華府談論此事，不過他們確實有在考慮遞交信函給商務部。

報導引述華為董事長梁華6月初的說法，指出華為現在「基本上沒有什麼溝通管道」，路透社此前報導，華為甚至在禁令發生之前就已經縮減了遊說工作，去年華為裁撤華盛頓辦公室5名職員，並且大砍遊說工作的花費支出。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的網路專家路易斯（Jim Lewis）分析，華為對於下一步感到茫然，「他們在美國的處境真的很糟，沒有人要幫助華為。」

(中時電子報)