綠總統初選民調出爐! 蔡贏賴8.2% 也勝韓柯

高雄市長韓國瑜。（中時資料照片）

總統蔡英文剛贏得民進黨2020黨內初選，但國民黨草協聯盟發起人李正皓憂心，蔡英文為了在明年一次雙殺韓國瑜，讓韓國瑜總統、市長兩頭空。一場「大綠主導，小綠配合」的滅韓三部曲就已經悄悄上演！

李正皓在發文前強調並標記「＃本文所有事實都有佐證 ＃訊息量大」。他說，雖然蔡英文才剛通過總統初選，但就他觀察，以及一切看到的事證都指出，蔡英文在當選的隔天，一場「大綠主導，小綠配合」的滅韓三部曲就已經悄悄上演！而蔡英文一切的設定就是為了在明年一次雙殺韓國瑜，讓韓國瑜總統、市長兩頭空。

◎滅韓第一部曲：全力捧韓

就在蔡英文通過初選的隔天，許多民進黨的側翼粉專就開始煽動「非韓不投」的言論，要求所有綠營的支持者在7月國民黨初選時，唯一支持韓國瑜，透過灌票讓韓國瑜出線。

李正皓分析，此步驟主要目的就是保證後續的滅韓二部曲、三部曲能如預期般上演，而更可怕的是「不禮貌鄉民團」更是再貼出唯一支持韓國瑜的兩個小時內就獲得了3400多個讚，顯示此種動員方式已經獲得大量綠營朋友的認同。

◎滅韓第二部曲：毀韓三箭（北農背信起訴、高雄議會質詢、市長罷免成案）

待韓國瑜順利出線代表國民黨競選2020總統大位後，毀韓第二部曲就會緊接著上演，二部曲共分三箭，箭箭直取韓國瑜的要害。

第一箭是北農背信罪。此罪從2016年11月梁文傑向台北地檢署檢舉自今已經超過兩年，兩年多的時間該查的也都查過、該傳的證人也都傳過，為什麼至今尚未宣佈不起訴或是起訴？講白了北檢就是在養案，李正皓表示，合理懷疑北檢極有可能在韓國瑜確定參選總統之後將韓國瑜起訴，讓韓國瑜深陷司法風波，短期難以脫身。

第二箭是高雄市議會開議。按慣例高雄市議會將於九月底到十一月中開議，屆時正是總統大選最熱、最激鬥的時候。民進黨、時代力量、基進黨等大綠、小綠市議員聯合透過議事程序，技術性的將韓國瑜綁在高雄，並且輪番針對韓國瑜的市政炮轟幾乎是百分之百確定會發生的狀況。

屆時韓國瑜必將再面臨一次大綠小綠市議員自殺式的質詢，重演今年上半年第一會期的各種抹黑、斷章取義的被動狀況。

第三箭是高雄市市長罷免案。最近有一個罷免韓國瑜的臉書社團非常有名，短短時間社團人數已經超過15萬人，此臉書社團是網友自發或是背後有政黨操作？大家都在猜。答案已經被他找到，他透過搜尋社團成員的方式發現一個關鍵人物：小綠政黨、基進黨發言人陳柏惟，而他正是此社團的『版主』。」

李正皓表示，根據選罷法，只要在今年12月25日（市長就職週年隔天）提交選舉人數1%約2.8萬人的罷免提議書，那罷免韓國瑜就可以達成第一階段門檻。相信以此社團目前的人數以及小綠基進黨在高雄的動員能量，要湊滿5萬左右的提議書是輕而易舉的事。屆時韓國瑜「被」罷免提成功一事必然會成為全國最大的新聞，而距離2020年1月11日總統大選投票日僅不到20天。

◎滅韓第三部曲：總統、市長雙殺

挾龐大執政優勢的蔡英文對上身中三箭、遍體鱗傷的韓國瑜，誰能在2020年的總統大選之役勝出？答案恐怕不言自明。

蔡英文擊敗韓國瑜連任總統是第一殺，第二殺則是針對傷痕累累的韓國瑜正式啟動高雄市市長一職的罷免案。

根據選罷法，罷免案第一階段提案後60天內，只要有選舉人數10%連署（約22萬高雄市選民），就能讓罷免案進入投票環節，而進入罷免投票環節後，同意票達總選舉人1/4以上（約57萬高雄市選民）即成功罷免，對照2018年陳其邁在高雄所拿的74萬票數，若真的大綠、小綠結合全力動員，突破57萬罷免人次的門檻恐怕不算困難，這是第二殺。

李正皓最後說，文長不討喜，他知道，但不說不行。滅韓第一部曲已經啟動，第二、三部曲正磨刀霍霍，民進黨真的不虧是最會選舉的政黨，2020這仗真的不樂觀！

(中時電子報)