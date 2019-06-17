高雄市長韓國瑜（見圖）17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助。（劉宗龍攝）

高雄市長韓國瑜（二排中）17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，與立委們一起合影，並拜託黨團協助爭取登革熱補助。（國民黨立院黨團提供）

「登革熱不分藍綠」韓國瑜盼立委為登革熱發聲

高雄市長韓國瑜17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助。韓國瑜受訪時表示，高雄有一些迫切需要的補助款，按重要性來說最急的一個就是登革熱，真的非常非常的著急。另外高雄政府的財政真的太困難了，希望高雄立委能夠幫忙，但高雄目前民選的9個立委，都還沒為登革熱發聲。

韓國瑜說，蚊子不分藍綠，登革熱爆發對高雄市傷害太大，所以民進黨九位高雄立委，他也會一一拜訪，希望大家不分黨派來努力。也希望中央給予兩大補助，第一個是補助款，第二個是軍隊裡面的化學兵團。

(中時 )