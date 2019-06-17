蚊子不分藍綠 韓國瑜立院拜訪高雄9綠委 09:562019/06/17 中時 劉宗龍 、中時電子報、 邱珮畇 、影音編輯、 王文郁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜（右）17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜（見圖）17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助。（劉宗龍攝） 高雄市長韓國瑜（二排中）17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，與立委們一起合影，並拜託黨團協助爭取登革熱補助。（國民黨立院黨團提供） 「登革熱不分藍綠」韓國瑜盼立委為登革熱發聲 高雄市長韓國瑜17日北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助。韓國瑜受訪時表示，高雄有一些迫切需要的補助款，按重要性來說最急的一個就是登革熱，真的非常非常的著急。另外高雄政府的財政真的太困難了，希望高雄立委能夠幫忙，但高雄目前民選的9個立委，都還沒為登革熱發聲。 韓國瑜說，蚊子不分藍綠，登革熱爆發對高雄市傷害太大，所以民進黨九位高雄立委，他也會一一拜訪，希望大家不分黨派來努力。也希望中央給予兩大補助，第一個是補助款，第二個是軍隊裡面的化學兵團。 (中時 ) #登革熱 #補助 #黨團 #立法院 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅智強：王金平要的謝謝 韓國瑜給不起 09:392019/06/14 政治 韓國瑜財產申報 內容曝光 11:462019/06/14 政治 存款4559萬 韓國瑜：不碰生意 大部分是選舉補助款 13:532019/06/14 政治 韓國瑜與佳芬姐到場 雲林10萬韓粉沸騰 13:352019/06/15 政治 韓：若當總統絕不實施一國兩制 除非 Over My Dead Body 17:402019/06/15 政治 韓國瑜民調如何再回升 前藍營操盤手出妙招 23:212019/06/15 政治 後頭厝旗海飄揚 民眾熱情打卡 04:092019/06/16 話題觀察 跟著禿子發財 國瑜夜市爆棚 04:092019/06/16 話題觀察 支持者不分老少 國旗上身 04:102019/06/16 政治要聞 蔡英文剛贏初選 李正皓：雙殺韓國瑜已上演 09:432019/06/17 政治 政治熱門新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》說好的心靈相通？ 韓突拜會 王金平5分鐘打發不悅？ - 政治 六都中這裡最挺韓 民調揭曉全驚呆 - 政治 最新街頭民調出爐！韓在台中領先蔡柯 - 政治 中將與韓國瑜握手為何「手插口袋」 一張照片爆真相 - 政治 胡幼偉看李佳芬：對老韓產生神奇效果！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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