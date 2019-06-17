剛率領暴龍奪得隊史首冠的新科教頭納斯，確定接掌加拿大國家隊兵符，8月底帶領楓葉國遠征大陸參加世界盃。

今年的世界盃從8月31日點燃戰火，一路打到9月15日為止，預計在北京、上海、南京、武漢、東莞、佛山、廣州與深圳共8個城市開打。地主大陸隊分組預賽與委內瑞拉、象牙海地、波蘭同在A組的北京五顆松體育館舉行，美國、日本、土耳其和捷克則在上海東方體育中心捉對廝殺。

加拿大、塞內加爾、立陶宛與澳洲在東莞籃球中心展開對決，塞內加爾和澳洲的實力都很強，立陶宛也不好惹，加拿大想要進16強的難度頗高。

現年51歲的納斯，總冠軍賽4比2擊敗尋求三連霸的勇士，幫助成軍24年的暴龍拿下第一座總冠軍，也創下NBA史上第一次總冠軍離開美國境內的紀錄。

納斯曾在2012年倫敦奧運以英國助理教練身分站上國際舞台，這次首度執掌國家隊兵符，陣中擁有崔斯坦湯普生、賈馬穆瑞、鮑威爾以及今年選秀會熱們新秀J巴雷特，就看他能否成功整合。

納斯表示，「倫敦奧運那次經驗幫助我學習到很多東西，期待這次也能夠有好的結果。

(中時電子報)