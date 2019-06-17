阿翔與謝忻日前遭媒體爆料親吻照，婚外情洩蹤跡，阿翔的美女妻子龔淑卿（Grace）除在12日發活動道歉文，一直沒有對外發言，17日她打破沉默，在臉書專頁發出806字，坦言心情「惡夢已將我給吞噬」，但細數阿翔近年來為家庭的付出，她依舊願意「為他撐傘」。

Grace發文寫下，「相識15年，相戀10個4季⋯⋯無法想像，會有錐心刺骨的寒冬，像撕裂傷口般的痛⋯⋯不！是更勝！而心裡最過不去的糾結，在以往的感情，你懂我，而我，以為深深住在你心底，相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯」她坦言，「每晚睡前，都期盼⋯⋯這是場夢吧？！直至今日，我手裡抱著兒子，嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？⋯⋯原來⋯⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯」她提及自己的絕望。

但對於阿翔的付出，Grace無法抹滅，她表示，「而這回你卻真的闖大禍了，用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！好讓人瀟灑的離開啊！很難過，是四個字的形容，竟是（無、微、不、至），白手起家的日子，每滴汗水和雙手堆砌曾說過，夢想中的模樣⋯⋯於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下。」她透露回憶兩人相戀這十年，無法因一件錯事而抹煞阿翔很多的好。

Grace透露對阿翔的原諒，「我們和孩子最常說的是，要永遠在一起，你不要再忘記了，好嗎？我們可以享受你的最好，也可以一起承受最壞的，不是嗎？」發文最後，她對老公喊話，「陳秉立（阿翔本名），你的世界在下雨嗎？換我，為你撐傘。」

(中時 )