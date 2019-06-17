台北市松山社區大學陳姓爵士鼓老師，因不滿楊姓學員對其教學方法有意見，去年上課時，當著其他學員面前，幹譙楊「他媽的，不要臉」、「你是什麼東西」，要楊離開教室，楊不甘受辱，憤而提告。台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴陳男。
陳姓老師在多個北市社區大學教導爵士鼓，本身亦在多起音樂教室授課，頗有知名度。
起訴指出，陳男原本是松山社大爵士鼓，不滿楊姓學員對他教鼓方式有意見，陳疑因遭到學員挑戰，口頭要求楊退費，不教楊了。
陳男去年11月22日晚間8時許，在中崙高中地下1樓爵士鼓教室上課時，為了教學方式又與楊起口角爭執，情緒失控在其他學員面前大罵「他媽的不要臉，我已經叫你去退費了，你還厚臉皮來上課」、「你是什麼東西，要我去我就去嗎？」，並將楊趕出教室。
事後楊指控陳用身體逼近其臉部，以言語暴力逼其離開，提告公然侮辱、強制罪，但檢方認為，沒有證明陳有強暴、脅迫行為，不構成強制罪，但陳確以言詞羞辱楊，依公然侮辱罪嫌起訴。
(中時 )
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