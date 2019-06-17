法甲冠軍巴黎聖日耳曼（PSG）是近年最敢砸錢的足球豪門，但本季包括巴西球星內馬（Neymar）在內，卻發生許多場外脫序行為，損害球隊形象，讓主席兼CEO阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）今天嚴正表示，不會再容忍球星的脫序行為。

「我不想要無法自律的球星了，如果他們不同意，門永遠是打開的，滾！」阿赫萊菲說：「球員必須比以前更負責任，必須完全不一樣。他們必須更努力工作，球隊不是他們的遊樂場。」

PSG今年拿到近6季的第5座法甲冠軍，但背後撐腰的卡達體育投資基金挹注重金，目標當然不是排名歐洲第5聯賽的冠軍盃，而是歐洲冠軍聯賽，偏偏今年又在16強遭英超「紅魔」曼聯逆轉淘汰，以失敗作收。

球賽有勝有負，問題是PSG輸球也輸人。內馬在IG上批評歐冠官員，被處以下季歐冠3場禁賽；中場球員拉比歐（Adrien Rabiot）在歐冠出局那晚還跑去開趴，被球團冷凍。季末PSG在法國盃決賽爆冷落敗，內馬又發生掌摑球迷的狀況，後來還陷入性侵醜聞，內馬宣稱遭仙人跳，法律程序正在走。

當然，PSG本季也有亮點，法國小將姆巴佩（Kylian Mbappe）在俄羅斯世足賽的驚奇演出後，本季法甲又貢獻33球、7助攻，贏得聯賽最佳球員與最佳年輕球員的雙料肯定。只要不被挖走，姆巴佩肯定是PSG未來的核心骨幹，也因為如此，他需要更多的學習榜樣，而不是被一些大牌球星給帶壞，沾染惡習。

PSG希望姆巴佩（左）能有好榜樣，內馬卻在場外一直出狀況。（美聯社資料照）

(中時電子報)