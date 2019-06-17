女人如花朵般嬌嫩，需要長時間潤活細養。

想要時時豔麗如花，除了作息調理外，食補更是重要。而富含眾多頂級營養成分的燕窩正是自古流傳下來滋陰養生的珍貴食材，其低脂又能養顏回春的特性更是讓愛美的女生們趨之若鶩。

「潤燕窩」推出的24K極濃白金潤燕盞。

妳喝的是燕窩還是糖水？選燕窩真材實料最重要

在過去，燕窩是少數人才得以食用的珍稀食材，現在市面上已有許多燉煮好的即飲/即食燕窩，少了泡發、挑毛、精燉等工序，吃燕窩變簡單了，但妳也許不知道，要以燕窩食補調養不但要長期食用，每天還必需吃到至少20g的純燕窩才能發揮養生回春的功效。「潤燕窩」推出的24K極濃白金潤燕盞，不使用坊間常用的碎燕，採用頂級特潤一等燕盞為原料，整瓶都滿滿140ml完全不含水的100%純燕窩，早晚一湯匙，一瓶可吃一週，每一口都能品嚐到頂級粗絲燕窩富含彈性的口感！

「潤燕窩」精心把關，全產品唯一使用最頂級頭期一等特潤燕盞

純淨天然的「潤燕窩」24K極濃白金潤燕盞，製作過程符合高規格HACCP及ISO22000食品國際認證。經離水挑毛，純水清洗、傳統手工挑毛等繁複工序，保留了燕窩的完整營養成分，燉煮後，晶瑩白透的頂級燕絲粗且絲絲飽滿，充滿頂級燕窩獨有的濃郁香氣。

保養要重視環節，貴在持之以恆

燕窩之所以歷久不衰，主要是燕窩含有包含人體所需的18種氨基酸、微量礦物質、及能維持肌膚年輕活力，被譽為美容基因的EGF表皮生長因子和能增強免疫力的腦黃金-唾液酸等。而即食燕窩的方便性無疑為忙碌女性開啟了一扇新的大門。尊崇老祖宗的智慧，選擇專業、品質好的「潤燕窩」，聰明保養，為自己累積健康財，才是現代女性的保養良策。

「潤燕窩」推出的24K極濃白金潤燕盞。

官方[email protected]：請搜尋「潤燕窩」或輸入@runique

服務專線：(0800)666-656

(中時電子報)