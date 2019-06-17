「日本永遠偶像」的山口百惠，1980年與男星三浦友結婚後退出演藝圈，事隔近40年再度被媒體拍到，卻被網友狂酸年華老去，對此資深藝人曹西平則為她大抱不平，直言：「人怎麼不老不會變」。
山口百惠隱退演藝圈近40年，不過近日被日媒《女性Seven》跟拍到住家超市購物，卻發現她已不若以往光鮮亮麗，歲月更在臉上留下不少痕跡，也引起不少網友狂酸，此舉讓曹西平大動肝火，痛批：「這些人真的噁心，拍了人家外出的照片，還說你們看看現在變這個樣子」，對於山口百惠專心相夫教子，但被偷拍還得飽受外界批評，讓他坦言不恥這樣惡劣行為，更直言：「人怎麼不老不會變」，也不禁感概：「當藝人好可憐，ㄧ輩子都要被羞辱」。
曹西平更語重心長表示，山口百惠已經隱退演藝圈近40年，希望媒體能好好放過她，讓她能好好過著平凡人的家庭生活，對此多數網友大表贊同，表示：「就是有這樣的人存在，所以這個社會才會烏煙瘴氣」。
(中時電子報)
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