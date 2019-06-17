暑假快到了，動物園是大小朋友喜愛遊玩的地方，現在可以節省購票、等待入園的時間囉！台北市立動物園大門入口全新的「電子化收費系統」終於要上線啦！在為期10天的「不對外開放」結束後--6月29日（六）「電子化收費系統」正式啟用，只要利用多種電子票證「嗶一下」就能快速入園，在入口處還設有自動售票機，甚至可以使用手機購票，除了現金以外，動物園新提供的多種支付方式，讓購票程序變得容易又方便！

動物園大門入口改頭換面_「電子化收費系統」即將登場！（台北市立動物園提供）

暑假旅遊旺季即將來臨，相信大家都有在豔陽下辛苦排隊購票、等待入園的經驗，光是想到這些排不完的隊伍，恐怕就失去了大半出遊興致。為落實台北市政府推展無現金支付政策及智慧城市概念，台北市立動物園自105年開始規劃入口電子化收費系統建置工程，將遊客購票、驗票入園作業自動化，現在總算全面完工準備上線。

除了悠遊卡可刷卡入園，現在還新增一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證支付，免購票直接感應刷卡入園，讓民眾有更多的購票通路可以選擇。（台北市立動物園提供）

動物園大門入口新增電子閘門與自動售票機，遊客再也不需要費時排隊等待人工售票、驗票，除了原本就可使用悠遊卡刷卡入園，現在還新增一卡通、有錢卡和icash2.0等電子票證支付，免購票直接感應刷卡入園，讓民眾有更多的購票通路可以選擇。

台北市立動物園休園倒數最後2天（「梅花鹿」）。（台北市立動物園提供）

除了電子票證支付門票外，動物園也開創售票網站，全新的網路購票系統讓民眾可快速購票，並提供台北市政府主推的台北智慧支付平台「pay.taipei」與信用卡兩種支付方式。民眾使用手機購票之後，得到的入園QRcode再於電子閘門掃描，就可快速入園。若是習慣購買紙本票劵的民眾，也可以在動物園入口配置的自動售票機購買紙本票劵，支付方式包含現金、電子票證、信用卡及台北智慧支付平台「pay.taipei」，多元的支付方式提供民眾彈性便利的選擇，也希望能減少過去因受限於驗票人力，影響售票、驗票的效率，讓民眾能更方便快速入園，省去大排長龍的時間浪費與不便。

台北市立動物園休園倒數最後2天，108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共有10天「不對外開放」，在這10天裡除了讓動物朋友們好好休息，工作人員們也將全心全力進行園區裡各種修繕與更新，敬請期待！

台北市立動物園大門入口全新的「電子化收費系統」終於要上線啦！（台北市立動物園提供）

(中時電子報)