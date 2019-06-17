老婆Grace在阿翔偷吃風波後6天，終於對外回應，吐露這幾天的狀態和相戀10年的時光，並決定原諒阿翔，陪他一起面對，還懇切求他「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」大器又真摯的寬容，讓網友心疼又感動，告誡阿翔這次要好好懺悔，以後更加疼愛Grace才對。

Grace和阿翔相戀10年，從他白手起家到現在的輝煌成就，都是阿翔靠汗水拚來的，「把我們帶到城堡裡，你在太陽下」，而不僅給予她們衣食無缺的避風港，阿翔也是顧家、寵妻好男人，下雨天會開車去接妻，鞋帶鬆了會在路旁蹲下幫繫鞋帶，總是實現全家人心願，被朋友說小氣，他也不介意，因為自己不行太快享福，「不能怠慢給老婆小孩過上好日子的光影」。

雖然心痛阿翔出軌，但Grace卻不忍心放手，因為回想這些年相處，「盡是十年如初的好」，以前阿翔工作忙，常不能陪伴她們，「很羨慕別人，總有老公在身邊」，如今「偽單親生活」過去，孩子們總算賺到爸爸的時間，讓她也忍不住哀切的懇求「我們和孩子最常說的是，要永遠在一起，你不要再忘記了，好嗎？」

Grace的大器讓網友心疼又感動，紛紛留言替她打氣，「看完文後一直流淚，善良的傻美女」、「很佩服妳的寬容」、「加油，再壞都會慢慢過去」、「妳真的很偉大、很棒」，並告誡阿翔有這樣老婆很幸運，之後要好好對她。

(中時電子報)