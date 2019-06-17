許多人以為胸悶、胸痛只是呼吸不順，不以為意，一名19歲陳姓男大生因胸悶、胸痛無法起床，緊急送醫檢查才發現，前縱膈竟有一顆11-15公分大的腫瘤壓迫心臟，經病理切片為性腺外生殖細胞瘤，等同於男性睪丸癌。

陳姓男子指出，小學5年級開始練跆拳道，15歲時陸續有胸口悶痛感，由於只維持約5至10秒就消失，他原以為是練習時或比賽被對手踢傷，不以為意，沒想到日前因胸部劇痛到無法入睡，緊急送醫。根據中央社報導，衛福部雙和醫院透過胸部X光檢查發現，陳姓大學生罹患前縱膈生殖細胞腫瘤，病理切片為精原細胞瘤，等同男性的睪丸癌。

雙和醫院外傷科主任、胸腔外科醫師張統優指出，一般前縱膈腫瘤病人只有15%至20%為生殖細胞瘤，大約50%是良性畸胎瘤，個案本身的精原細胞瘤不是發自於睪丸或卵巢等生殖腺再轉移，而是長在性腺外的原發前縱膈腔生殖細胞瘤，相當罕見。

雙和醫院以微創胸腔內視鏡手術切除腫瘤，病人術後化學治療情況穩定，將定期追蹤檢查。張統優表示，前縱膈生殖細胞腫瘤常易侵入胸腔附近的結構組織，好發族群在15至35歲的男性，若壓迫到氣管或支氣管，可能引起咳嗽、喘、胸痛、咳血等症狀，建議民眾定期健康檢查，若有胸悶、胸痛症狀應及早就醫治療。

(中時電子報)